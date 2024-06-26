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Подмосковные врачи вытащили живую муху из уха 14-летней девочки

Медики Видновской больницы оказали помощь 14-летней девочке, в ухо которой залетела муха, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Подмосковные врачи вытащили живую муху из уха девочки
© РИА Новости
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», – приводит пресс-служба слова заведующей оториноларингологическим отделением Кристины Таджикуловой.

Отмечается, что извлечь насекомое удалось без осложнений.

«Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. В тот же день девочка была отпущена домой», – подчеркнули в министерстве.
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