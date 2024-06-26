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Афганской журналистке оставили приговор за попытку незаконно пересечь границу

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор в отношении афганской журналистки Кобры Хассани за попытку незаконно пересечь границу России в апреле 2022 года.

Афганской журналистке оставили приговор за попытку пересечь границу
© Kobra Hassani/YouTube
«Приговор Хассани и другим фигурантам дела изменён в части вещественных доказательств, в остальном, включая квалификацию и наказание, оставлен без изменений», — сообщила ТАСС её адвокат Елена Фадеева.

Она также опровергла слухи о том, что журналистка якобы улетела в Кабул.

В феврале суд в Санкт-Петербурге отменил решение о депортации журналистки Кобры Хассани из Афганистана.

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