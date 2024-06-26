Мосгорсуд оставил под стражей Сергея Удальцова

Мосгорсуд признал законным продление ареста координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Судом была отклонена жалоба защиты, постановление суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Сергею Удальцову до 15 августа признано законным", - сказал собеседник агентства.



Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые обвиняются в терроризме (их дело уже передано в суд). 14 февраля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Позже Мосгорсуд признал данное решение законным.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года он вышел из колонии. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.