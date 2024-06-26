В Москве осудили избившего контроллера безбилетника

В Москве безбилетника, который несколько раз ударил в лицо контролера автобуса, приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

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«Установлено, что 12 марта 2024 года Козаков, не оплатив проезд в автобусе, следовавшем по ул. Флотской, и не желая быть привлеченным к административной ответственности, схватил старшего контролера ГКУ «Организатор перевозок» за одежду и шею и нанес несколько ударов в лицо», — говорится в публикации.



В результате против нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечается, что драку между контролем и мужчиной помог остановить один из пассажиров транспорта.

До этого безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело. По версии следствия, 21 мая женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена для проверки оплаты проезда. Однако безбилетница применила насилие в отношении контролера. Инцидент попал на камеру.