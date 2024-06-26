Погибшая в упавшей с парковки BMW была с любовником в момент трагедии

«Комсомольская правда» утверждает, что мужчина и женщина, погибшие в вылетевшей с краснодарской парковки BMW, не были семейной парой, как сообщалось ранее. По данным газеты, пассажирка была замужем за другим мужчиной.

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Три человека, в том числе ребенок, погибли 25 июня в результате происшествия на многоуровневой парковке краснодарского ТЦ. Автомобиль BMW упал на проезжую часть с третьего этажа. Водитель машины, 37-летний мужчина, и двое пассажиров - 37-летняя женщина и 10-летний мальчик - скончались на месте от полученных травм.

По данным «КП», погибшая женщина и ее муж занимались «сетевым бизнесом» и активно вели страницы в соцсетях. Кем был мужчина, находившийся за рулем BMW, газета не уточняет. Соседи погибшего рассказали изданию, что часто видели эту женщину во дворе его дома. По их словам, она обычно приходила к нему со своим сыном.

Telegram-канал Baza утверждает, что погибшая женщина была на четвертом месяце беременности. Ее муж отказался дать комментарий «Комсомольской правде».