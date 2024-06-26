В автомобиле BMW, который упал с 3-го этажа парковки в Краснодаре, беременная женщина находилась вместе с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"В BMW, упавшей с парковки ТЦ в Краснодаре, находились 37-летний Рафаэль, Екатерина и ее 10-летний сын Дима. Девушка была на четвертом месяце беременности от Рафаэля, при этом она 10 лет была в браке с другим мужчиной", - говорится в публикации.



Отмечается, что законный супруг женщины Алексей узнал об измене возлюбленной за два дня до трагедии. Рафаэль же был другом их семьи, с которым пара познакомилась три года назад. Алексей, узнав об измене, решил расстаться с Екатериной. По его словам, Рафаэль был очень вспыльчивым и мог намеренно устроить аварию в ходе конфликта. Эту версию проверяет следствие.

Пассажирка упавшей с парковки BMW в Краснодаре была беременна

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ "Галерея". Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики спасти их не смогли. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

До этого СМИ сообщали о том, что водитель мог поменять имя. Исходя из документации, которая оказалась в распоряжении журналистов, ранее у мужчины было имя Роман Бутенко. У него был свой центр, который помогал людям, пристрастившимся к наркотикам или алкоголю, избавиться от зависимости.