Суд оставил в СИЗО проходящего по делу Кузнецова бизнесмена

Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя из Краснодара Леву Мартиросяна, который проходит как взяткодатель по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Мартиросяна и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", - сказано в решении суда.



Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии С. М. Штеменко с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. По версии следствия, Кузнецов организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен предприниматель Лева Мартиросян приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и был обязан в том числе решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ.

По данным следствия, Мартиросян познакомился с Кузнецовым, занимая должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения Краснодарского высшего военного училища. В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мартиросян арестован Басманным судом Москвы, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника управления кадров в мае 2023 года.