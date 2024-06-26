Очевидец рассказал о перестрелке дагестанских террористов с полицией

Житель Махачкалы по имени Ширвани во время теракта 23 июня прятал в доме жителей города. Об этом он «Коммерсантъ».

По словам мужчины, он стал свидетелем того, как белый автомобиль дагестанских террористов преследовал машину полиции, после чего между силовиками и преступниками началась перестрелка. После этого полицейское авто загорелось, и он вместе с соседом стали тушить его.

Когда со стороны православного храма вновь послышались выстрелы, очевидец укрыл у себя дома прохожих, некоторые из выходили из здания церкви.

«Я всех своих дома спрятал, прохожих с улицы всех спрятал. Десять человек так спрятал. Трое детей, три женщины и еще двое донецких. Они только из храма выходили, попали под это, побежали по улице — я их схватил и к себе в дом», — рассказал житель Махачкалы.



23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.