МЧС предупредило о подстерегающей дома опасности

Только за последнюю неделю стало известно о четырех пожарах, возникших из-за электроприборов в разных регионах России. Об этом сообщили в МЧС России.

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По данным ведомства, стиральные машинки загорелись в Волгоградской области, Луганске, смоленском селе Угра, а в Сусмане под Магаданом сгорел холодильник. При этом в ходе пожара в Луганске пострадал и был госпитализирован 10-летний ребенок, а в Сусмане пожарные спасли мужчину.

«Электроприборы опасны для жизни», - подчеркнули в МЧС России, призвав доверять их ремонт только профессионалам и включать технику только перед непосредственным использованием.



Также для того, чтобы защитить свое жилье от огня, в ведомстве посоветовали установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

В Челябинске случилось «восстание машин»

Ранее в Москве водонагреватель загорелся и ударил током мужчину, который решил помыться во время отключения горячей воды. Прибывшие в квартиру пожарные ликвидировали возгорание, а пострадавшего экстренно госпитализировали.

А пожар, который произошел в частном доме в селе Комсомольское Ивановской области, привел к человеческим жертвам. В огне погибла женщина. При этом муж погибшей попытался залезть внутрь через окно, однако не смог помочь жене. Причиной возгорания стала музыкальная колонка.