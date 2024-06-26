Екатерина Корнилова, которая погибла в упавшем с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW, незадолго до трагедии опубликовала в Telegram-канале опрос и голосовое сообщение. Об этом в среду, 26 июня, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Екатерина опубликовала опрос с заголовком «Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день». Кроме того, женщина записала голосовое сообщение с рассуждениями о грусти и со словами о том, что нужно проводить время с действительно любимыми людьми.

— Если бы день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя, — призналась девушка.



Корнилова была с любовником в момент трагедии. Об этом пишет Baza. Супруг Алексей узнал о смерти женщины из новостей, а об измене — за два дня до трагедии.

Пассажирка упавшего с парковки BMW была с любовником в момент трагедии

По данным 112, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Иномарка пробила ограждение паркинга торгового центра «Галерея» и упала на крышу. В этот момент в салоне находились мужчина, женщина и ребенок. Когда подоспела помощь, они были еще живы, но реанимировать тяжело травмированных людей не удалось.

Из информации ИНН известно, что погибшего водителя Рафаэля Аракельяна раньше звали Роман Бутенко. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», занимавшимся лечением наркоманов, алкоголиков и игроманов.