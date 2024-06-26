Школьник впал в кому после укуса клеща

Юный футболист из Пыть-Яха (ХМАО) госпитализирован в Нижневартовскую окружную детскую больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на отца ребенка.

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По словам мужчины, мальчик гулял во дворе второго микрорайона города, где его укусил клещ, однако он не рассказал об этом родителям.

«Узнали мы об этом только через две недели, так как никаких проявлений не было. Спустя две недели ему стало очень плохо — температура 39-40, галлюцинации. Мы вызвали скорую, где ему оказали первую помощь, после этого нас направили в Нефтеюганск», — поделился отец школьника.



Из Нефтеюганска ребенка доставили на вертолете в Нижневартовск. У юного пациента развилось поражение мозга и дыхательных путей. Медики ежедневно борются за жизнь школьника, однако пока не дают никаких прогнозов.

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