Рассмотрение дела Гершковича продолжится 13 августа

Свердловский областной суд продолжит рассмотрение дела журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 13 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда утвердительно ответили на вопрос журналиста ТАСС о проведении следующего заседания 13 августа.

В среду в Свердловском областном суде состоялось первое судебное заседание дела журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Заседание началось в 11:00 (09:00 мск) и прошло в закрытом режиме.