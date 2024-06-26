В Екатеринбурге начался суд над Эваном Гершковичем

Журналист The Wall Street Journal обвиняется в шпионаже.

Представителей российских и зарубежных СМИ пригласили в зал на 15 минут, затем заседание продолжилось в закрытом режиме, передаёт РИА Новости.

По версии следствия, американский гражданин по заданию ЦРУ весной прошлого года собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Оборонное предприятие выпускает и ремонтирует военную технику. Гершковича задержали сотрудники ФСБ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, журналиста взяли с поличным. Ему грозит 20 лет лишения свободы.