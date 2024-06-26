Россиянин выжил после нападения медведя в Забайкалье

В Читинском районе Забайкальского края медведь набросился на жителя села Бургень и укусил его за руку. Об этом сообщает Chita.ru.

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Инцидент произошел на реке Читинка возле села Бургень, сельчанин пошел по делам и неожиданно встретился с хищником. Зверь напал на россиянина и нанес ему телесные повреждения, укусив за руку.

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Как сообщил Chita.ru глава Читинского района Виктор Машуков, медведи в этом году уже несколько раз выходили к населенным пунктам.

«Сейчас просто активный период. Молодняк учится охотиться, поэтому такие случаи участились, когда нападают на домашних животных, на молодняк», — отметил Машуков.