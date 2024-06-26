В Испании мужчина получил серьезные ранения во время забега с быками

Мужчина получил серьезные ранения во время забега с быками в испанском муниципалитете Кория (автономное сообщество Эстремадура). Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, 49-летний местный житель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Испания славится различными представлениями и зрелищами с участием быков. Помимо традиционной корриды, в королевстве регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул во многих деревнях и небольших городках королевства проходят гулянья, где быков выпускают из загонов на улицы, а люди бегают от них.