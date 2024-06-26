Полиция задержала напавшего с ножом на родственника в Подольске

Сотрудники полиции в городском округе Подольск задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью родственника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«В дежурную часть управления МВД по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован мужчина 1964 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире между пострадавшим и его родственником в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес ему ножевое ранение», – сказали в ведомстве.



Отмечается, что подозреваемым является ранее судимый местный житель 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.