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По факту удара током российского рабочего завели уголовное дело

В Сахалинской области следователи завели уголовное дело по факту удара током 24-летнего работника «Электросервиса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту удара током рабочего на Сахалине завели уголовное дело
© Lenta.ru

Дело возбудили по статье 143 («Нарушение требований охраны труда») УК РФ.

По версии следствия, 13 июня электрик пришел ремонтировать поврежденную кабельную линию на трансформаторной подстанции. Там он получил ожог 2-3 степени, который оказался несовместим с жизнью.

Ранее также Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту отравления трех рабочих в канализации в поселке Ровеньки в Белгородской области.