По факту удара током рабочего на Сахалине завели уголовное дело

В Сахалинской области следователи завели уголовное дело по факту удара током 24-летнего работника «Электросервиса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 143 («Нарушение требований охраны труда») УК РФ.

По версии следствия, 13 июня электрик пришел ремонтировать поврежденную кабельную линию на трансформаторной подстанции. Там он получил ожог 2-3 степени, который оказался несовместим с жизнью.

Ранее также Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту отравления трех рабочих в канализации в поселке Ровеньки в Белгородской области.