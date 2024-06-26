Героя России осудили по делу о случайном выстреле в жительницу Луганска

Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) огласил приговор в отношении заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова по уголовному делу о случайном выстреле в девушку, который оказался летальным. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Константина Елфимова.