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В Курске одиннадцать человек отравились морепродуктами

Одиннадцать человек отравились, по предварительным данным, морепродуктами в Курске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. NSN.FM

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что пострадавшие ели морепродукты в сливочном соусе в одном из городских кафе. News.ru

Санитарные инспектора побывали в заведении, отобрали пробы готовой продукции и сырья, персонал и объект обследованы на предмет санитарного состояния. Работа суши-бара приостановлена, подготовлены материалы в суд. Российская газета

В Курске произошло массовое отравление
© РИА Новости
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