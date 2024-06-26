Экипаж танкера "Совкомфлота" спас моряков тонущего судна в Аденском заливе

Экипаж танкера "Совкомфлота" под названием "НС Африка" спас 19 моряков тонущего судна в Аденском заливе, сообщили журналистам в пресс-службе "Совкомфлота".

"23 июня в 13:12 по местному времени танкер "Совкомфлота" "НС Африка", следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant. Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия", - говорится в распространенном сообщении.



Моряки тонущего судна покинули его и спустились на спасательном плоте в открытое море, где пребывали на момент их обнаружения. Экипаж танкера "НС Африка" в 14:10 осуществил операцию по спасению 19 моряков, среди которых оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеш и Индонезии.

"Все они были подняты на борт, размещены и снабжены питьевой водой и продуктами. Пропавших без вести и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе "Совкомфлота".



При этом по завершении спасательной операции танкер продолжил выполнять рейсовое задание и проследовал в направлении Суэцкого канала. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня, отметили в "Совкомфлоте".