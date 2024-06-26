В Иркутской области 18-летняя девушка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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По данным канала, вечером она отдыхала с друзьями на побережье Братского водохранилища. Компания забралась на мыс Бык. Девушка подошла к краю обрыва, под ее ногами обвалилась рыхлая земля, и она мгновенно рухнула вниз. По словам очевидцев, они находились в паре шагов от обрыва, но спасти девушку не удалось, поскольку никто не услышал и крика.

Ранее турист сорвался с обрыва в горах Адыгеи и попал в реанимацию. Он упал с высоты примерно 30 метров.