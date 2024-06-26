Украина объявила в розыск генерала Попова

Украина объявила в международный розыск генерал-майора Попова
Украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в РФ по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как уточнил в беседе с ТАСС адвокат Сергей Буйновский, украинская сторона объявила генерала в международный розыск.
Следствие предъявило ему обвинение "в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", рассказал собеседник агентства.
"Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск", - добавил он.