Пассажирка упавшей с парковки BMW в Краснодаре была беременна

Жительница Краснодара, которая находилась в спикировавшем с третьего этажа парковки автомобиле, была беременной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Газета.Ru

По данным Telegram-канала «112», после вскрытия выяснилось, что 37-летняя Екатерина находилась в положении. Вечерняя Москва

По версии следователей, мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и упал с парковки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Предварительно известно, что причиной такого поступка мужчины стал внезапный конфликт с женщиной. Кроме того, как указал канал, водитель даже не попытался затормозить — на полу не обнаружено никаких следов тормозного пути. News.ru