Семилетний мальчик погиб в Карелии во время турпохода

Ребенок из тургруппы погиб на Ладожском озере в Карелии. В телеграм-канале МЧС РФ сообщили, что группа путешественников из взрослых и детей отдыхала на острове Путсаари.

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«Во время прогулки 7-летний мальчик отстал и пропал из виду», – говорится в сообщении.



Уточняется, что спустя несколько минут ребенка обнаружили в водоеме. Однако спасти мальчика не удалось. Спасатели напомнили гражданам об осторожности около воды. В частности, важно следить за детьми и помнить, что обрывы – не место для игр.

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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что двоих туристов из Северной столицы нашли мертвыми в крытой лодке в Карелии.