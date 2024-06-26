В Москве главу клиники осудили за организацию незаконной миграции

В Москве суд приговорил за организацию незаконной миграции директора и главного врача частной клиники, а также их сообщницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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Двоим осужденным назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей каждому, еще один фигурант приговорен к одному году лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. Всех троих признали виновными по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По версии следствия, подсудимые за вознаграждение в размере от 10 до 40 тысяч рублей подготавливали иностранцам подложные приглашения на прохождение медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям. В реальности мигранты использовали лжедокументы для въезда в страну и поиска работы. Из-за этой схемы в России оказалось более 150 нелегалов.

Ранее в Кемеровской области правоохранители задержали директора Единого центра тестирования и образования мигрантов за подделку сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны.