Участника СВО заподозрили в жестоком избиении женщины

В Петербурге участника СВО подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней женщины. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Приморском районе. По словам сестры пострадавшей, петербурженка познакомилась с мужчиной из Омска пару месяцев назад. Россиянин попал в госпиталь во время СВО и вскоре планировал вернуться в свой город.

"Он запер свою подругу у себя в квартире на Плесецкой, где избил и порезал", - сообщается в публикации.



Причины такого агрессивного поведения неизвестны.

В результате россиянка попала в больницу с травмами головы, груди. У нее также диагностировали переломы носа, порезы на разных частях туловища. Женщину положили в реанимацию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

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Известно, что в своих социальных сетях мужчина писал о возвращении из зоны СВО. Он публиковал информацию о своих ранениях и осколке, который из него извлекли медики. На данный момент мужчину ищут.