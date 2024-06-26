В Подмосковье подростки избили мужчину

Четыре молодых человека, среди которых подростки, избила мужчину во время конфликта в Балашихе, пострадавший в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным главка, в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов на проспекте Ленина подростки избили мужчину.

"Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что между пятью гражданами произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе.



В ГУ МВД добавили, что все участники драки установлены. Ими оказались местные жители в возрасте от 15 до 23 лет. Молодые люди доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.