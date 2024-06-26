Задержаны замгендиректора компании «Исприн» и представитель собственника здания, подозреваемых в оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей из-за пожара в здании во Фрязино.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», которое было привлечено, чтобы обеспечивать сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

Восемь человек погибли при пожаре во Фрязино

Так, замгендиректора компании, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности. Они получали от арендаторов средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив при этом безопасность данных услуг.