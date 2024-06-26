СК: по делу о пожаре во Фрязине задержан замгендиректора компании «Исприн»
Задержаны замгендиректора компании «Исприн» и представитель собственника здания, подозреваемых в оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей из-за пожара в здании во Фрязино.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», которое было привлечено, чтобы обеспечивать сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.
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Так, замгендиректора компании, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности. Они получали от арендаторов средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив при этом безопасность данных услуг.