Водитель вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре BMW мог сменить имя.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы и номер ИНН.

Как пишет агентство, ссылаясь на имеющиеся данные, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. В городе мужчина являлся владельцем центра восстановления личности «Высота», специализирующегося на лечении от наркомании, алкоголизма и игромании.

Семья погибла при падении авто с парковки в Краснодаре

Вместе с этим отмечается, что с 2016 по 2021 год бизнесмен занимался техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея», погибли трое, включая ребёнка.