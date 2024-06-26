Участвовавший в теракте в Дагестане боец ММА оставил долги по кредиту

28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров, который, как утверждается, участвовал в теракте в Дербенте, оставил долги по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства. По его данным, сумма долга составляет почти 70 тысяч рублей.

Из документов следует, что Кагиров задолжал 66,5 тысяч рублей за долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 году. Кроме того, у Кагирова числится задолженность в размере 1792,84 рублей за 2022 год и еще один долг в 900 рублей.

В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА

Ранее сообщалось, что Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В школе заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе.

Теракты в Махачкале произошли 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПС и синагогу. Примерно в это же время подобное происшествие случилось в Дербенте. Погибли 20 человек, 46 пострадали, сообщили в Минздраве республики. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в Махачкале. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он призвал каждого оценить свое окружение, а также заняться воспитанием душ. По его словам, это намного важнее, чем совершенствование тела.