МВД Дагестана задержало мужчину за неудачную шутку про перестрелку в Махачкале
МВД Дагестана сообщило о задержании 27-летнего жителя Махачкалы, неудачно пошутившего про «скорое начало перестрелки» в городе.
Информация об этом появилась в Telegram-канале МВД России по региону.
По данным ведомства, задержанный, проходя мимо сидевших на скамейке девушек, посоветовал им не выходить из дома и заявил, что скоро в данном месте «будет перестрелка».
Позже он отметил, что сказал это в шуточной форме.
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В МВД подчеркнули, что подобные шутки в связи с недавними событиями в Дагестане являются неуместными.
Ранее власти Ленинского района Махачкалы попросили жителей не покидать дома.
Позже в МВД по Дагестану опровергли введение плана «Перехват» в Махачкале.