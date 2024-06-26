Водолазы МЧС нашли боеприпас в акватории Севастополя

МЧС: неразорвавшийся боеприпас обнаружен в районе атакованных пляжей Севастополя
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте», — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что специалисты исследовали уже 2 га морского дна, планируется осмотреть ещё 4.5 га.
Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов.