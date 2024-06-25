В МВД Дагестана прокомментировали сообщения о стрельбе в Махачкале

В МВД Дагестана опровергли появившуюся ранее информацию о стрельбе в Махачкале. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, информация о стрельбе не подтвердилась, нарушений общественного порядка не произошло. Там также добавили, что Университетская площадь была перекрыта из-за звонка очевидца о вооруженном человеке — как показала полицейская проверка, информация не подтвердилась.

«Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей её территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда — отбой», — сказано в сообщении МВД.



Как отмечает «RT на русском», оцепление на Университетской площади уже сняли.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Махачкале введен план «Перехват» из-за двух вооружённых людей, которые открыли огонь по сотруднику ППС.