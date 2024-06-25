В Махачкале произошла стрельба

В Махачкале введен план «Перехват». Силовики разыскивают двух вооружённых людей, открывших огонь по сотруднику ППС, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в городе объявлен общий сбор сотрудников МВД.

Журналисты пояснили, что один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную чёрную приору, внутри которой были двое одетых в черное мужчин. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.

Силовики на фоне сообщений о перестрелке перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы.

Власти города сообщили, что в районе улиц Гаджиева и Коркмасова правоохранительные органы проводят мероприятия и попросили население покинуть эту территорию.