Автомобиль рухнул на детскую площадку в Крыму

В крымской Ялте автомобиль рухнул на детскую площадку. Это произошло из-за поломки в машине, сообщает Telegram-канал «Кубанские Новости».

По словам очевидцев, автомобиль был припаркован на небольшом уклоне над игровой площадкой. Однако ручник иномарки не выдержал, транспортное средство начало катиться вниз и в результате опрокинулось на качели. В момент падения машины дети не играли на площадке, никто из находившихся рядом не пострадал.

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Ранее во Владимире часть памятника рухнула на 6-летнего мальчика. Инцидент произошел в Курсантском сквере на улице Труда. Мальчик играл в парке с друзьями и спрятался за стелой, посвященной воинам. Бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно» откололась от монумента и упала на ребенка.

Очевидцы помогли матери ребенка вызволить сына из-под плиты. У пострадавшего были обнаружены ушибы и ссадины.