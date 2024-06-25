Владелицу петербургского бара оштрафовали за католическую символику

Суд Санкт-Петербурга назначил штраф владелице бара S’aint за оскорбление чувств верующих, сообщила в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Подсудимая признала вину, ей придется заплатить 30 тысяч рублей.

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Девушка декорировала свое заведение католическими символами и нерелигиозной атрибутикой. Кроме того, в качестве эмблемы она использовала неоновый христианский четырехконечный крест. Религиозные символы были использованы и в барном меню. В итоге один из посетителей испытал «нравственные страдания» в баре и подал на владелицу в суд.

Ранее руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) сообщила, что Русская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Она пояснила, что таковые могут оскорблять чувства верующих и противоречить нормам морали.

Она привела несколько аморальных, с ее точки зрения, примеров. Такими, по ее мнению, являются вина «Душа монаха» и «Исповедь грешницы», а также сигареты Saint George.

До этого в городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело из-за подброшенных в святую воду использованных презервативов. Случаи были зафиксированы в трех храмах во время пасхальных служений и Страстной субботы.