Повторный пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине

В офисном здании в подмосковном Фрязине, где вчера произошел пожар, унесший жизни восьми человек, вновь вспыхнул огонь. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным агентства, пожар возник на верхних этажах здания. Предположительно, горит технический этаж, причиной нового возгорания могла стать электропроводка.

В ГУ МЧС РФ по Московской области подтвердили, что к зданию выехали пожарные.

Напомним, что днем 24 июня в бывшем здании НИИ «Платан» уже происходил пожар. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, его тушили семь часов. В результате произошедшего погибло восемь человек.