Задержаны все подозреваемые в убийстве на границе РФ с Абхазией

МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в убийстве гражданина республики и ранении еще троих на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что силовые подразделения МВД блокировали район, где скрывались все разыскиваемые лица.

«Были перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля. В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, что 23 июня на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с РФ произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали, все они были местными жителями. По предварительным данным, причиной произошедшего стал личный конфликт. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозки оружия, а также убийстве.