Стала известна личность водителя вылетевшего с третьего этажа парковки BMW

Вылетевший с многоярусной парковки водитель был руководителем центра «Высота»

Вылетевший с третьего этажа многоярусной парковки краснодарец оказался руководителем центра восстановления личности «Высота». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что погибшим оказался 37-летний Рафаэль Аракельян. Под его руководством в центре «Высота» оказывали помощь людям с алкогольной, наркотической и игровой зависимостями. При этом автомобиль мужчина купил всего около месяца назад.

Напомним, что 25 июня автомобиль Аракельяна вылетел с третьего этажа многоярусной парковки краснодарского ТЦ «Галерея». В итоге автомобиль упал с высоты 10 метров. Помимо водителя внутри иномарки находились женщина и 12-летний ребенок — все они погибли.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.