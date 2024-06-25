На АЭС «Козлодуй» произошла утечка радиоактивной воды

На АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды
Специалисты зафиксировали утечку радиоактивной воды в герметичном помещении 6-го энергоблока болгарской атомной электростанции «Козлодуй», рассказал директор АЭС Валентин Николов. Об этом пишет BTV.
По его словам, инцидент произошел во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора.
Николов уточнил, что специалисты зафиксировали протечку воды из первого во второй контур. Он добавил, что просочилось порядка 8 кубометров радиоактивной воды.
«Инцидент произошел в герметичной зоне, никакой опасности для персонала станции и окружающих не было», — подчеркнул директор АЭС.
Вместе с тем, заметил он, руководство отстранило от работы допустившего ошибку сотрудника. Он отметил, что специалисты устранили последствия протечки.