На АЭС «Козлодуй» произошла утечка радиоактивной воды

Специалисты зафиксировали утечку радиоактивной воды в герметичном помещении 6-го энергоблока болгарской атомной электростанции «Козлодуй», рассказал директор АЭС Валентин Николов. Об этом пишет BTV.

По его словам, инцидент произошел во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора.

Николов уточнил, что специалисты зафиксировали протечку воды из первого во второй контур. Он добавил, что просочилось порядка 8 кубометров радиоактивной воды.

«Инцидент произошел в герметичной зоне, никакой опасности для персонала станции и окружающих не было», — подчеркнул директор АЭС.



Вместе с тем, заметил он, руководство отстранило от работы допустившего ошибку сотрудника. Он отметил, что специалисты устранили последствия протечки.