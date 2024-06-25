Очевидица рассказала о стрельбе террористов в Махачкале

Изначально перестрелка террористов и сотрудников ДПС на улице Буйнакского в Махачкале не насторожила окружающих, люди думали, что кто-то празднует свадьбу, рассказала NEWS.ru очевидица нападения. По ее словам, после окончания стрельбы люди собрались вокруг одного из раненых полицейских, который еще дышал, и пытались оказать ему помощь.

Услышали перестрелку. Мы думали — свадьба. Потом побежали туда, все пришли. Полицейский лежал тут, прямо на дороге. Разорвали рубашку и увидели эту рану — как цветок от бутылки. Он еще дышал, — отметила собеседница.



По ее словам, раненый сотрудник ДПС скончался прямо у нее на руках. Очевидцы пытались его перевязать, однако кровь попала ему в легкие, он минут пять хрипел, а потом скончался. При этом скорая помощь, как вспоминает женщина, приехала очень быстро.

Она поделилась, что буквально за полчаса до случившегося погибший полицейский приходил в гостиницу «Коминтерн» и урегулировал ситуацию между постояльцем, который бросил машину в неположенном месте, и работником эвакуатора. Собеседница описала погибшего сотрудника ДПС как очень хорошего и вежливого человека.

Ранее было опубликовано фото погибших в перестрелке с террористами сотрудников дагестанского ДПС. На кадрах запечатлены два застреленных правоохранителя. Они попали под огонь боевиков в районе гостиницы «Коминтерн» на улице Буйнакского. Атака произошла после стрельбы террористов в синагоге.