Трепову* этапировали в колонию

Сотрудники ФСИН увезли Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов), осужденную за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбытия наказания. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Даниил Берман. ТАСС

Ее планируют этапировать в исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области. Кроме того, возможен вариант отправки Треповой* в ИК-5 в Можайске. ТК Звезда

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время встречи с блогером в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки. Газета.Ru