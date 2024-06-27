Шебекино частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего город частично остался без света. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино. В поселке Шамино атакован грузовой автомобиль. Повреждены кабина, остекление и кузов транспортного средства", - написал он в своем Telegram-канале.



Уточняется, что на местах работают оперативные и аварийные службы.