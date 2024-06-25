Бродячие собаки сняли скальп мальчику в Забайкалье

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В спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» в Забайкалье бродячие собаки напали на ребенка. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила мама пострадавшего Валентина.

Ребенок в результате нападения попал в реанимацию с тяжелыми травмами, ему сделали две операции. По словам представителей лагеря, школьник вышел за территорию учреждения. Вожатые устроили квест и потеряли ребенка в процессе мероприятия. Позже он был найден в лесу. Валентина рассказала, что звери сняли ее сыну скальп.

— Полностью стащили волосы с головы, <…> съели левую ягодицу, выели прямо. Руки, ноги, шея, все покусано. Множественные укусы по телу, руки, ноги, — рассказала Валентина.



По ее словам, это была первая поездка сына в лагерь, которую он теперь «запомнит на всю жизнь». Территория лагеря охраняемая, но в некоторых местах нет ограждений. Тем не менее другие ребята заявили, что мальчик не выходил за территорию лагеря, сообщил телеканал «360».

Аналогичная ситуация произошла в Красноярском крае, там стая собак набросилась на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома. В результате случившегося у ребенка зафиксировали укушенные раны голени и предплечий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».