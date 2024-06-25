Описана обстановка на атакованном ВСУ пляже в Севастополе

Пляж Учкуевка в Севастополе, который в воскресенье, 23 июня, попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор закрыт. Обстановку на пляже описал корреспондент РИА Новости

По его данным, на входе на пляж выставлено оцепление. Близ него находится стихийный мемориал, куда люди продолжают нести цветы и игрушки в память о жертвах теракта.

Ранее сообщалось, что в больницах Севастополя после атаки остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. В Москву на лечение, в свою очередь, направили 12 детей и 10 взрослых. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные ранения.

Водитель автобуса в Севастополе бесплатно вывозил людей с пляжа после ракетной атаки. Он спас 300 человек

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.