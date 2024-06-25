В Тюменской области лифт насмерть раздавил 11-летнего ребенка

В городе Урай, расположенном в ХМАО, произошла трагедия, унесшая жизнь 11-летнего ребенка. Как сообщили в СК РФ по ХМАО, мальчик погиб, будучи зажат лифтом в торговом центре.

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Как пишет «Наш город», согласно предварительным данным следствия, несчастный случай произошел в шахте грузового лифта. В момент происшествия лифт поднимался с первого этажа, а шахта лифта была открыта. Ребенок, находясь рядом с лифтом, попытался запрыгнуть на платформу, но его зажало между движущимся лифтом и дверями шахты. Лифт, не остановившись, продолжил движение, раздавив ребенка заживо. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи Югры возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Опасный лифт: как вычислить неисправную кабину и куда жаловаться

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном жилом доме города Стерлитамака Республики Башкортостан с десятого этажа сорвался лифт со школьницей внутри. Травмированная девочка была доставлена в больницу. А 5 марта в Петербурге произошло похожее ЧП. Там в одной из многоэтажек города рухнул лифт, внутри которого находились 13 человек.