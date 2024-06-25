СК России показал обломки сбитого ВСУ самолета с пленными

Следственный комитет России продемонстрировал собранные воедино обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете находились 65 украинских военных, которых должны были обменять на россиян, шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции. Все они погибли.

По данным Следственного комитета России, самолет был сбит из американского комплекса Patriot. Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что использовали две зенитные управляемые ракеты.

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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко отметила, что была завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна, это позволило установить, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета.

«Зафиксированы множественные сквозные повреждения, характерные для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты», - пояснила она.



На кадрах, которые привел Следственный комитет России, обломки самолета собраны на специальной бетонной площадке. Они выложены в соответствии с тем, как должны были располагаться в целом самолете. При этом часть фюзеляжа имеет сквозные отверстия.

В СК подчеркнули, что располагают данными о том, какие подразделения ВСУ, имеют комплексы Patriot. Следователи устанавливают конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта.