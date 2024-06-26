ФСИН прокомментировала информацию о бритье заключенных ростовского СИЗО

Временно исполняющая обязанности главы пресс-службы управления ФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова прокомментировала информацию о заключенных ростовского СИЗО-1, побритых наголо после захвата заложников террористами. Ее слова опубликовало издание «Подъем».

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Татаренкова отметила, что бритье никак не связано с захватом заложников. В СИЗО существуют правила внутреннего распорядка, которые относятся ко всем обвиняемым и осужденным без исключения. По этим правилам у них должна быть определенная стрижка.

«Поэтому говорить, что это касается только мусульман, или только православных, или только осужденных по каким-то статьям, некорректно», — отметила сотрудница ФСИН.



С обвиняемыми провели воспитательную работу, им рассказали о правилах распорядка, после чего они побрились и постриглись сами, утверждает Татаренкова.

«Их никто насильно как-то не брил и не стриг — это не какие-то насильственные действия. Просто требования, которым они должны следовать», — заявила она.



Ранее стало известно, что теперь все заключенные ростовского СИЗО-1, независимо от вероисповедания, находятся в камере без бороды и волос на голове. Арестантов обрили после захвата заложников террористами, произошедшего 16 июня. Кроме того, охранникам изолятора разрешили проводить более жесткий досмотр подозреваемых. Член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева заявила, что обривание налысо всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нарушает их права и противоречит закону.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

Вскоре выяснилось, что один из арестантов выжил — он получил ранение в голову во время штурма и находился в коме, из которой вышел через пять дней.