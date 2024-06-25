СК нашел доказательства удара ВСУ по самолету с пленными над Белгородом

Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит Украиной из комплекса Patriot. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете везли на обмен украинских военнослужащих. Все находившиеся на борту погибли - это шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.

В Минобороны назвали крушение результатом теракта ВСУ. В СК заявили, что самолет был сбит из ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot. Также в СК сообщили, что личности всех украинцев подтверждены результатами генетических экспертиз (у всех пленных военных ранее брали биологический материал). The New York Times сообщала со ссылкой на американских чиновников, что в США также считают Patriot причиной крушения Ил-76.

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В июне Петренко сообщила, что следователи собрали комплекс доказательств, подтверждающих причастность ВСУ к этому преступлению. В СК подчеркнули, что власти Украины достоверно знали о предстоящем обмене пленными, но все равно отдали приказ об уничтожении самолета.

В момент атаки Ил-76 был в исправном состоянии - все его системы работали в штатном режиме. Это подтвердила расшифровка «черного ящика».

На месте крушения были найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты обнаружили в теле одного из погибших. Происхождение фрагментов подтвердили комплексные взрывотехнические экспертизы.

Анализ видео с камер наружного наблюдения показал, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла. Средства радиолокационной разведки зафиксировали, что ракеты были запущены одним комплексом с территории Харьковской области.

В СК подчеркнули, что располагают данными о том, какие подразделения ВСУ, имеют комплексы Patriot. Следователи устанавливают конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта.