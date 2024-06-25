В Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере

В Екатеринбурге ночной хоррор-квест, устроенный в УрГЭУ для школьников, закончился для участников травмами. Об этом сообщает e1.ru.

© Газета.Ru

Мероприятие прошло в стенах университета в ночь на 22 июня. Организаторы рассказали, что квест, для которого были использованы литры красной краски и километры скотча, вызвал у участников настоящие эмоции.

На кадрах, которыми поделились в вузе, окровавленные актеры в порванной одежде и со следами пыток. Несовершеннолетние игроки растрялись от увиденного. Мать одной из школьниц, попавшей в профориентационный лагерь, рассказала, что ее дочь во время игры дважды впадала в истерику.

— Я недовольна, что актеры работали, не соблюдая технику безопасности — физическую и эмоционально-психологическую. Хорошо, что никто не умер от потрясения.



«Присутствовало психологическое давление на детей, которые, прижавшись к стенкам, орали и ревели от страха. И чем больше они пугались, тем сильнее было давление со стороны актеров», — считает родительница.



Она уверена, что актеры не соблюдали технику безопасности, а само мероприятие не имело четких правил. Многие дети, по ее мнению, не пострадали бы, если бы в помещении имелись понятные указатели.